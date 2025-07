Bologne annonce l’arrivée de Federico Bernardeschi

Le mercato estival continue de s’agiter en Serie A. Après avoir officialisé l’arrivée de Ciro Immobile, Bologne enchaîne avec une autre recrue de poids : Federico Bernardeschi. Libre de tout contrat, l’ancien joueur de la Juventus fait son retour en Italie après son expérience en MLS. Il s’est engagé jusqu’en 2027, comme l’a confirmé le communiqué du club : « le Bologna FC 1909 annonce le recrutement définitif de Federico Bernardeschi. »

Federico Bernardeschi, né à Carrara en 1994, est un ailier polyvalent reconnu pour sa technique et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses. Formé à la Fiorentina, il s’est fait un nom à la Juventus où il a remporté plusieurs titres de Serie A et participé à la Ligue des Champions, aux côtés de CR7 et Dybala. Ancien international italien (38 sélections), Bernardeschi a notamment été un acteur important lors de l’Euro 2020, aidant l’Italie à décrocher le titre. Son retour en Italie, à Bologne, s’annonce stratégique. En effet, il devra apporter son expérience et sa créativité pour dynamiser l’attaque afin de redevenir un leader sur le terrain.