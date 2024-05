La Juventus remporte la Coupe d’Italie face à l’Atalanta

On jouait la finale de la Coupe d’Italie ce soir de l’autre côté des Alpes. Une rencontre entre la Juventus et l’Atalanta, deux formations qui se sont battues toute la saison pour décrocher une place en Ligue des Champions. Et pour la Dea, c’est surtout une deuxième finale, en attendant celle de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen. Qui a succédé à l’Inter ?

La Juventus ! La Vieille Dame a rapidement pris les devants dans cette rencontre grâce à un but de Dusan Vlahovic inscrit dès la quatrième minute de jeu. Les Bianconeri pensaient même que leur buteur serbe avait inscrit le but du KO à la 73e, mais la VAR l’a annulé pour hors-jeu. Pas de quoi empêcher les hommes de Massimiliano Allegri de remporter la quinzième Coupe d’Italie de l’histoire du club piémontais.