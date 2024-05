La soirée complètement dingue et historique de Lionel Messi à Miami

Les supporters qui se sont déplacés au Chase Stadium de Fort Lauderdale en ont eu pour leur argent hier. L’Inter Miami accueillait les New York Red Bulls pour ce choc de haut de tableau dans la conférence est du championnat nord-américain de soccer. Une rencontre qu’on annonçait logiquement serrée, puisqu’elle opposait deux grosses équipes, mais finalement, la franchise de Floride a roulé sur son adversaire avec un succès 6-2.

La suite après cette publicité

Et ce grâce à un homme dont l’identité ne surprendra personne : Lionel Messi. La star argentine a signé une soirée historique, étant impliquée sur les six réalisations de la formation de Tata Martino. Il a terminé la partie avec un but et cinq passes décisives au compteur, un record en Major League Soccer. Si Dante Vanzeir avait mis l’équipe de la Big Apple devant au score à la demi-heure de jeu, la légende du Barça a renversé la vapeur avec une exhibition en seconde période.

À lire

JT Foot Mercato : deux clubs français intéressés par Vitor Roque

Caviar sur caviar

Il signe d’abord une passe décisive pour Matias Rojas, qui a fusillé le portier avec une frappe de loin pour égaliser, même s’il faut souligner que sur cette action, le mérite revient surtout au Paraguayen. Puis, La Pulga a fait trembler les filets pour le deuxième de son équipe après un bon service de Luis Suarez, avec une finition parfaite dans la surface. A l’heure de jeu, l’Argentin a délivré un caviar dans le dos de la défense pour le doublé de Rojas qui a battu le gardien d’un ballon piqué parfait.

La suite après cette publicité

Viennent ensuite trois passes décisives pour son acolyte habituel : Luis Suarez. Un centre que l’Uruguayen reprend et envoie au fond avec une sorte de reprise acrobatique pas forcément académique mais efficace (68e). Ensuite, un joli une-deux entre les deux hommes à l’entrée de la surface parfaitement conclu par El Pistolero, comme à la belle époque du Barça (75e). Pour finir l’exhibition de La Pulga, un nouveau ballon en profondeur parfait pour l’ancien de Liverpool qui a crocheté le gardien avant de l’expédier au fond (81e). La fin d’une véritable démonstration, et Messi affiche désormais 23 buts et 15 passes décisives en 24 matchs avec Miami. Un investissement plus que rentable pour David Beckham, qui voit sa franchise pointer en tête du classement après une saison dernière décevante…