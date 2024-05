Liga : le Real Madrid enfonce Cadiz et reste tout près du titre

Entre une demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, le Real Madrid pouvait remporter le titre de Champion d’Espagne. Mais pour cela, il fallait venir à bout de Cadiz, qui peut encore espérer se maintenir en cas de bon résultat au Santiago Bernabéu. Et malgré l’enjeu, Carlo Ancelotti a concocté un onze remanié avec Güler, Joselu et Ceballos titulaires, sans Vinicius Jr. et Bellingham, laissé sur le banc, mais surtout avec la titularisation de Thibaut Courtois, qui a fait son grand retour.

Dans une rencontre assez stérile et trop peu dominé par les Merengues, Cadiz s’est offert quelques occasions franches, à l’image d’une belle percée de Zaldua, qui voyait Ramos manquer ensuite sa reprise (23e). Ou encore Sobrino, qui a vu être rattrapé in extremis par Nacho Fernandez (33e). Le Real Madrid n’a que trop peu inquiété la défense andalouse, seul Militao s’offrait la meilleure occasion blanche et voyait sa frappe être boxée par Ledesma (11e).

Bellingham encore décisif

Le match s’est ensuite enflammée en début de seconde période, avec un duel seul face au but entre Ramos et Courtois… parfaitement remportée par le portier belge (50e). Et Cadiz l’a payé cher, puisque sur l’action suivante, Brahim Díaz plaçait une frappe sublime dans la lucarne de Ledesma (1-0, 52e). Et quelques secondes après avoir remplacé un Güler trop timide, Bellingham était très bien servi en retrait par Diaz et pouvait faire le break (2-0, 68e). Son 18e but de la saison.

Le Real Madrid finira la rencontre par un troisième but signé Joselu (3-0, 90e+4) et devra surtout attendre la rencontre entre Gérone et le FC Barcelone, car le Real sera vainqueur du Championnat d’Espagne si le Barça ne gagne pas contre son voisin catalan. Avant une demi-finale retour de Ligue des Champions, contre le Bayern. De son côté, Cadiz réalise une très mauvaise opération pour le maintien et devra absolument faire un résultat contre Getafe, le week-end prochain.