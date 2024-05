Real Madrid : la Cantera, un mercato parallèle qui peut rapporter gros

Made in Madrid. Le 1er juin prochain, plusieurs joueurs passés par la fameuse Fábrica du Real Madrid seront présents à Wembley pour tenter de remporter la Ligue des champions. Ce sera le cas de Nacho, Dani Carvajal, Lucas Vázquez, Fran García et Joselu, qui ont fait leur formation ou post-formation dans la capitale espagnole. Malgré son statut de club puissant financièrement et sportivement, le Real Madrid a toujours continué de s’appuyer sur des éléments passés par la Casa Blanca dès leur plus jeune âge. Certains, qui n’ont pas eu leur chance ou pu apporter sur le terrain, permettent au club de remplir ses caisses.

8 talents de la Fábrica qui peuvent rapporter de l’argent

Et cela risque encore d’être le cas cet été, alors que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont accueillir Kylian Mbappé et Endrick. Sans compter le fait qu’ils ont un œil sur Alphonso Davies. D’après les informations publiées par AS, plusieurs jeunes joueurs risquent d’être concernés par le prochain mercato et devraient donc rapporter de l’argent au club présidé par Florentino Pérez. Ce dernier, toujours très prudent en ce qui concerne les ventes des jeunes talents formés à la maison, inclut très souvent une clause de rachat prioritaire. Cela avait été par exemple le cas pour Carvajal, qui avait brillé au Bayer Leverkusen.

En 2024, huit éléments passé par la Cantera sont ainsi concernés à l’image de Miguel Gutiérrez. Ce dernier a réalisé une belle année à Girona. Disposant d’une clause de 35 M€, il peut être racheté 8 M€ en 2024 par Madrid ou 10 M€ en 2025. AS indique que les champions d’Espagne se frottent les mains. Ils peuvent le récupérer cet été ou le prochain ou bien profiter d’une vente pour s’en mettre plein les poches puisqu’ils conservent 50% des droits du joueur. Plusieurs clubs anglais ou encore le Bayer Leverkusen sont intéressés. Dans tous les cas, les Merengues risquent d’être gagnants.

Kubo peut aussi remplir les caisses

Idem pour Juanmi Latasa (Getafe), Antonio Blanco (Deportivo Alavés), Carlos Dotor (Celta Vigo), Mario Gila (Lazio Rome), Marvin Park (à La Palmas en prêt), Peter Federico (Valence) et Sergio Arribas (Almeria), puisque 50% du montant de leur vente iraient à Madrid. Concernant le dernier cité, sa clause libératoire est fixée à 40 M€. AS précise que tous ont plus ou moins des clubs intéressés par leurs services cet été. Concernant Marvin Park, il restera a priori jusqu’en 2025 au sein de Las Palmas, avant qu’une vente soit réalisée. Si on se fie au site spécialisé transfermarkt, la valeur marchande totale cumulée des 8 joueurs est de 51,5 M€. Le Real Madrid en toucherait la moitié.

Mais ce chiffre risque d’être bien supérieur puisque certains risquent d’être revendus bien plus cher. Outre les joueurs de la Cantera, AS ajoute que Kubo (Real Sociedad), pourrait aussi rapporter un joli chèque. Les Madrilènes possèdent toujours 50% des droits du joueur, dont la clause est de 60 M€. Des écuries saoudiennes mais aussi anglaises sont séduites. Une bonne nouvelle pour les Merengues, qui avaient fait jouer le Japonais avec le Castilla. Reinier, qui a aussi joué quelques matches avec le Castilla, est prêté à Frosinone sans option d’achat. Une vente est toujours espérée le concernant. Ce qui est sûr c’est que le Real Madrid, qui a parfois touché le gros lot avec les Canteranos Achraf Hakimi, Alvaro Morata ou Mariano Diaz, mise beaucoup sur sa poule aux œufs d’or qu’est la Fábrica.