Le double défi de Kylian Mbappé au Real Madrid, le casting XXL du Bayern Munich pour son mercato

Les grands objectifs de Mbappé au Real Madrid

En Espagne, le journal AS fait sa Une, comme souvent, et c’est loin d’être terminé, sur Kylian Mbappé ! On le sait, le Français va rejoindre le Real Madrid cet été, à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Après 7 ans dans la capitale française, la star tricolore veut relever un nouveau challenge. Et selon le quotidien madrilène, Mbappé a deux grands objectifs en rejoignant la Casa Blanca. «Le Double défi pour Mbappé, titre le journal. La star française dévoile sa statue de cire au musée Madame Tussauds de Berlin alors qu’elle s’apprête à atteindre avec Madrid deux objectifs qui lui ont échappé depuis le début de sa carrière : la Ligue des champions et le Ballon d’Or.» Le média précise également que Mbappé est la star de l’équipe de France pour l’Euro 2024. Bref, Mbappé a de grands objectifs en rejoignant le Real Madrid. Cela tombe bien, tout est possible dans ce club légendaire…

Le Bayern Munich vise 3 stars

En Allemagne, il est question de mercato. Et forcément, c’est celui du Bayern Munich qui fait les gros titres. Ce matin, le journal Bild nous lâche de sacrés noms que le club bavarois voudrait recruter cet été. Trois stars sont dans le viseur du Rekordmeister : Théo Hernandez, cible de longue date des dirigeants allemands et qui est ouvert à un départ de l’AC Milan. Le deuxième nom évoqué est celui de Xavi Simons et là c’est une vraie nouveauté car le Néerlandais a explosé avec le RB Leipzig cette saison mais le joueur de 21 ans privilégie un prêt au FC Barcelone alors qu’il ne souhaite pas revenir au PSG. Le Bayern voudrait s’immiscer dans le dossier et le convaincre de rester en Bundesliga. Enfin, Frenkie de Jong est aussi cité par le quotidien allemand. Le Néerlandais pourrait être poussé vers la sortie par le Barça, le Bayern veut en profiter pour rafler la mise et relancer le milieu de terrain, mais il faudra sortir le chéquier pour s’attacher ses services.

«Fermín sauve les meubles»

À l’occasion de la 36e journée de LaLiga, le FC Barcelone s’est imposé logiquement (2-0) sur la pelouse d’Almeria. Les Blaugranas peuvent remercier Fermín López, auteur d’un doublé et grand acteur de la victoire de son équipe. Le journal Sport met le joueur de 21 ans à l’honneur ce matin et estime que «Fermín sauve les meubles. Le Barça compte désormais quatre points d’avance sur Gérone à deux journées de la fin du championnat.» Mundo Deportivo aussi met en avant le héros du soir et placarde un «San Fermín», soit «Saint Fermín» ! «Doublé du jeune milieu de terrain a permis au Barça de s’imposer et d’assurer sa deuxième place. Plus habiles que brillants, les hommes de Xavi n’ont pas failli et ont pris quatre points sur Gérone à deux journées de la fin.» Une belle opération pour les Catalans.