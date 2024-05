Liga : le FC Barcelone dompte Almeria grâce au doublé de Fermín López et prend une grande option sur la deuxième place !

Au Power Horse Stadium, Almeria, d’ores et déjà relégué en deuxième division espagnole, accueillait le FC Barcelone, deuxième au coup d’envoi. Si le club catalan a d’ores et déjà fait ses adieux au titre, officiellement remporté par le Real Madrid, les hommes de Xavi pouvaient, en revanche, faire un grand pas vers la deuxième place finale en cas de victoire. Organisé en 4-3-3 avec Lamine Yamal, Ferran Torres et Robert Lewandowski, alignés sur le front de l’attaque, le Barça prenait rapidement le contrôle des opérations et trouvait la faille avant la fin du premier quart d’heure de jeu…

Sur un centre d’Hector Fort, Fermin profitait du marquage laxiste de Brandariz pour tromper Maximiano d’une tête piquée (0-1, 14e). Dans la foulée, Baptistao était pourtant tout proche de relancer les locaux. Après un festival dans son couloir droit, l’attaquant andalou manquait, malheureusement, son dernier geste face à Ter Stegen (22e). Un raté que les Rojiblancos auraient pu payer cher. Très en forme dans cette partie, Yamal déposait Brandariz avant de placer une frappe puissante, mais cette dernière s’écrasait finalement sur le poteau extérieur (28e). Sans être flamboyant et après une ultime frayeur lorsque Embarba trouvait les montants barcelonais sur une frappe croisée du droit à ras de terre (42e), le Barça virait en tête à la pause.

Fermín López a brillé, Vitor Roque a joué

Au retour des vestiaires, les Culers pouvaient encore remercier la maladresse de leur adversaire du soir. Esseulé dans la surface, Viera trouvait Lozano, mais ce dernier, pourtant seul devant Ter Stegen, ne cadrait pas sa frappe (47e). Après l’heure de jeu, les visiteurs parvenaient finalement à se donner de l’air. Alerté dans la surface par Roberto, Fermín López reprenait parfaitement d’un plat du pied pour s’offrir un doublé (0-2, 67e). Un but permettant alors à Xavi de procéder à un certain turnover avec les entrées successives de Christensen, Félix, Cancelo et Roque, annoncé sur le départ ces dernières semaines.

Dans le dernier quart d’heure, le Barça ne tremblait pas et sécurisait une 24e victoire cette saison. Grâce à ce succès (2-0), le FC Barcelone prend donc ses distances avec Gérone et compte désormais 4 points d’avance sur les Blanquivermells. Un succès précieux qui assure, quasiment, la deuxième place aux hommes de Xavi à deux journées de la fin. Il faudra, pour cela, terminer en beauté contre le Rayo puis sur la pelouse du Séville FC, le 25 mai prochain lors de la 38e et dernière journée de Liga.