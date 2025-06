Aston Villa annonce le départ de cinq joueurs, dont Asensio et Rashford

Aston Villa vient d’annoncer le départ de son gardien de but Robin Olsen et du défenseur Kortney Hause, suite à l’expiration de leurs contrats. Mais ce n’est pas tout, puisque le club de Birmingham annonce aussi la fin du prêt de trois joueurs : Marco Asensio, Marcus Rashford et Axel Disasi, qui ont rejoint Aston Villa en février dernier. Les trois joueurs reviennent donc respectivement au Paris Saint-Germain, à Manchester United et à Chelsea.

La suite après cette publicité

«Le milieu de terrain offensif Asensio a disputé 21 matches sous les couleurs bordeaux et bleu, marquant huit buts, dont trois lors des deux matches des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League contre le Club de Bruges. L’attaquant Rashford a fait 17 apparitions pour le club et a enregistré un total de neuf buts dans toutes les compétitions, marquant un doublé lors de notre quart de finale de la FA Cup contre Preston North End. Le défenseur Disasi est arrivé de Chelsea et a fait 10 apparitions pour Villa, sa première contre Ipswich Town à la mi-février».