Mercato : Rennes est en contact avec une quinzaine de joueurs

Rennes est l’un des acteurs les plus attendus de ce mercato estival en France. Mais il va falloir patienter pour avoir de l’action au Roazhon Park. Après avoir annoncé qu’une vague de départs se profilait à l’horizon, le directeur sportif du SRFC Loïc Désiré a fait savoir que les Rouge et Bleu ne comptaient pas se presser au niveau des arrivées.

La suite après cette publicité

Mais il a quand même confirmé que le club breton était en contact avec plusieurs cibles. « Il ne faut pas croire qu’on ne s’occupe que des sorties de joueurs. On a pris contact avec une quinzaine de joueurs dans l’optique du recrutement, le travail d’identification a été fait en amont. Mais on va prendre notre temps. On va recruter, mais pas n’importe comment, pas en surpayant, et avec une ligne directrice. On est en phase avec le coach et le président sur cette stratégie », a déclaré Désiré dans des propos relayés par Ouest France.