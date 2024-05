Le FC Barcelone reçoit déjà des offres folles pour Vitor Roque

« Avec 300 minutes de jeu, il a marqué deux buts, je dirai que c’est le meilleur buteur de l’équipe si on fait le ratio avec les minutes jouées. Xavi a donné du temps de jeu à Fermin Lopez, Cubarsi et Lamine Yamal, mais pas à Vitor Roque. Je ne comprends pas. […] On est convaincu qu’il va être un grand joueur, mais si le Barça ne le laisse pas… Le club, le coach ou je ne sais pas ce qui se passe en interne, pourraient nous pousser à chercher un autre chemin. On devra trouver une solution s’il n’a pas de place au Barça. Les prêts pour les jeunes ce n’est pas bien car il va dans un club auquel il n’appartient pas et qui n’a pas d’intérêt à prendre soin de lui. Le mieux c’est de rester au Barça, mais si ce n’est pas possible on va travailler pour qu’il soit vendu ». Les propos de l’agent de Vitor Roque, André Cury, en fin de semaine dernière, ont mis le feu aux poudres en Catalogne.

Effectivement, il a été très clair dans ses propos, alors que Xavi continue de laisser l’ancien de l’Atlético Paranaense au placard. Ce dernier n’a d’ailleurs pas joué la moindre minute depuis un mois, et serait au fond du trou sur le plan mental selon les médias catalans. Après avoir coûté 30 millions d’euros et 31 millions d’euros supplémentaires sous forme de bonus, il peut donc clairement quitter la Catalogne cet été, six mois après son arrivée.

Des offres de partout

Comme l’indique AS, le Barça croule sous les offres. Une trentaine de clubs sont déjà venus aux renseignements selon le média espagnol, que ce soit pour un transfert définitif ou un prêt. Parmi les clubs intéressés, il y a du très beau monde, comme Tottenham, Naples, Chelsea et Manchester United. Le journal ibérique confirme même l’intérêt prononcé de l’OGC Nice pour Tigrinho.

La question maintenant reste de savoir quels sont les plans du Barça. Selon les médias espagnols, les dirigeants blaugranas privilégieraient plutôt un prêt, histoire qu’il puisse avoir du temps de jeu en Europe, plutôt que de le vendre si rapidement et éventuellement laisser filer un énorme talent sans lui avoir donné de réelle opportunité. Affaire à suivre…