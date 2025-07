FC Barcelone : faut-il vraiment s’inquiéter pour Lamine Yamal ?

Les péripéties estivales de Lamine Yamal font énormément parler. Depuis la fin de la saison, la pépite catalane a fait la une de la presse people et a été tendance sur les réseaux à de nombreuses reprises. Entre conquêtes féminines, révélations de célébrités du sexe opposé à son sujet, vacances avec Neymar au Brésil et fête d’anniversaire très remarquée avec cette dernière affaire liée à la présence de nains lors de la célébration, le natif de Rocafonda vit des vacances estivales animées. Forcément, certains s’inquiètent et craignent de voir la star du Barça suivre les pas de Neymar, et peut-être se perdre, profitant trop des "à-côtés" du foot plutôt que de se concentrer pleinement sur sa carrière.

Certains estiment que LY19 commence aussi à devenir un peu arrogant, multipliant les publications Instagram parfois un peu provocantes, ayant perdu ce côté innocent et spontané qu’il avait lors de ses débuts. Celui qui était il y a encore quelques mois un petit adolescent chouchouté par tout le monde serait-il en train de changer ? Ces craintes de le voir emprunter le mauvais chemin sont-elles légitimes ? Il est logiquement impossible de prédire l’avenir, mais a priori, il n’y a pas (encore) matière à s’inquiéter. D’abord, parce que les retours des médias spécialisés sur le FC Barcelone continuent de parler de lui comme d’un joueur très professionnel, travailleur et particulièrement ambitieux. Avant d’être un jeune millionnaire aux possibilités infinies, c’est un mordu de foot et quelqu’un qui souhaite aller le plus loin possible dans ce sport. Pendant la saison, il n’a jamais posé le moindre problème et a eu une hygiène de vie parfaite.

Un adolescent… normal

Le problème ne devrait pas forcément venir de sa motivation ni de son professionnalisme, mais pourrait plutôt se trouver dans la manière dont il encaissera cette nouvelle célébrité et cette exposition médiatique digne des plus grands. Notamment lorsque les choses se passeront mal sur le terrain, et qu’il devra faire face à des critiques qui n’hésiteront pas à lui rappeler ses petites péripéties extra-sportives. Il faut aussi dire que le traitement médiatique de ses vacances, que ce soit de la part des nombreux comptes d’actualité football sur réseaux sociaux ou dans les médias, peut aussi contribuer à exagérer et amplifier des choses et des comportements qui au final restent assez normaux pour un jeune de son âge. Si chacun peut débattre sur les goûts du joueur avec cette fête sur le thème de la mafia et la présence de nains dans la célébration, peut-on vraiment reprocher à un adolescent qui en plus a les moyens pour le faire de vouloir s’offrir une fête XXL et d’en partager les images sur les réseaux sociaux ? Il convient de signaler que de nombreux joueurs font bien pire, mais n’ont pas la même exposition que Lamine Yamal et cela passe donc inaperçu.

Tout comme certaines fake news concernant par exemple l’invitation d’actrices pornographiques à cette fameuse fête contribuent aussi à créer une image du joueur qui n’est peut-être pas vraiment réaliste. En revanche, il faut espérer que son entourage soit solide et prêt à le recadrer si nécessaire. Si son père a déjà été impliqué dans quelques affaires un peu sombres et que ses publications sur les réseaux en font rire certains, il semble être plutôt sérieux, présent et intelligent lorsqu’il s’agit de son fils. Sa mère, plutôt discrète, veille aussi à ce que le joueur se concentre sur ce qui est important. Rien de problématique pour l’instant en somme. Là aussi, c’est quand les choses se passeront mal sur le terrain, ce qui n’est pas encore vraiment arrivé dans sa jeune carrière, que l’on verra la qualité de son entourage. Mais pour l’instant, tout indique que Lamine Yamal est parti pour suivre les pas de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi plutôt que ceux de Neymar ou de Ronaldinho.