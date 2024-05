Real Madrid : revirement de situation pour Modric

C’est peut-être la grosse surprise de la fin de saison du Real Madrid. En fin de contrat cet été, Luka Modric était annoncé sur le départ. La direction madrilène ne semblait pas vouloir le prolonger et le Croate pensait donc déjà à un avenir ailleurs. Mais voilà, cela pourrait bien changer. Selon les informations de Marca, le Real Madrid s’apprête à faire une offre de prolongation au numéro 10 madrilène.

Sur cette fin de saison, le milieu de 37 ans a montré qu’il avait encore de quoi dépanner dans un effectif XXL. Et c’est visiblement ce qui a convaincu Florentino Perez et la direction de lui proposer une prolongation d’un an. Toni Kroos est dans la même situation et devrait également prolonger l’aventure d’un an encore. Une bonne nouvelle pour les supporters madrilènes qui ont réclamé les prolongations des deux joueurs au moment de célébrer le titre de Liga.