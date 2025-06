Lens annonce 4 départs

Fin de parcours pour quatre joueurs lensois. Ce matin, le club artésien a officialisé les départs de Mathew Ryan, Denis Petric, M’Bala Nzola et Nampalys Mendy.« Mathew Ryan quitte le RC Lens. Lensois depuis janvier dernier, l’international australien quitte l’Artois au terme de son contrat. Gardien d’expérience, il a marqué le vestiaire artésien par sa rigueur, son leadership et son exemplarité», écrit le club pour le premier, arrivé de la Roma cet hiver pour remplacer Brice Samba.

La suite après cette publicité

Âgé de 37 ans, Denis Petric quitte lui aussi le club librement, tandis que l’attaquant angolais, M’Bala Nzola, auteur de 6 buts en 21 matchs de Ligue 1, retourne à la Fiorentina. «Denis Petric quitte l’Artois. Venu endosser le rôle de troisième gardien du Racing, le Slovène a mis à profit sa riche expérience du haut niveau et son sens du collectif tout au long de l’exercice 2024/25. M’Bala Nzola n’est plus Lensois. Prêté au Racing par la Fiorentina cette saison et apparu à 23 reprises sous le maillot sang et or (7 réalisations), l’attaquant angolais quitte l’Artois à l’issue de l’exercice 2024/25», indique le club. Quant à Nampalys Mendy (33 ans), il quitte le club librement à l’issue de son contrat.