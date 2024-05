Le Real Madrid a un très gros problème !

Tout va pour le mieux à Madrid en ce moment. Samedi soir, les hommes de Carlo Ancelotti et les supporters merengues ont pu célebrer le 36e titre de Liga du club, obtenu suite au succès 3-0 face à Cadiz puis la contre-performance du Barça à Girona. Mercredi, les Madrilènes tenteront d’obtenir leur ticket pour la finale de Ligue des Champions au Bernabéu face au Bayern.

Mais la grosse info à Madrid ce week-end, en plus du titre bien sûr, c’est le retour de Thibaut Courtois. Le portier belge, gravement blessé au genou avant même le début de cette saison, a disputé ses premières minutes contre le club andalou. Un retour salué par la critique, puisqu’il a même pu s’offrir quelques arrêts, mais qui soulève une autre question : quel gardien doit terminer la saison ?

Quel gardien en cas de finale ?

C’est un gros problème que va devoir résoudre Carlo Ancelotti. Doit-il continuer de miser sur un Lunin aussi brillant que surprenant, ou doit-il redonner les clés du camion au Belge, dont le CV parle pour lui ? « Courtois jouera samedi, et Lunin contre le Bayern », expliquait le coach italien vendredi, mais les médias ibériques ne sont pas totalement convaincus et estiment qu’il est possible que le Belge soit aligné contre le Bayern. Puis, qui serait titulaire en cas de finale de Ligue des Champions ?

C’est la question du week-end à Madrid. Un problème de riche diront certains, mais sur lequel Ancelotti ne devra pas se louper, puisqu’on sait que le management des égos est souvent tout aussi important que le volet tactique pour un entraîneur. Ces questions se posent aussi en vue de la saison prochaine, alors que la presse madrilène explique depuis quelques jours que Lunin va rester et prolonger son contrat…