Stade Rennais : Julien Stéphan répond aux rumeurs de départ

Le Stade Rennais connaît une fin de saison animée. Pour la première fois en 7 ans, il n’y aura pas de qualification pour une coupe d’Europe. Florian Maurice est directement la cible des critiques pour avoir mal géré les derniers mercatos. On lui reproche d’avoir mal estimé les besoins défensifs du club breton. Julien Stéphan a lui prolongé jusqu’en 2026 mais n’est pas si certain de rester à son poste. D’après L’Equipe, des doutes existent au niveau de l’actionnariat. Une décision sera rendue d’ici peu mais ça ne semble pas inquiéter l’entraîneur.

La suite après cette publicité

«Il y a beaucoup de choses dites et écrites. Je peux vous parler de moi très tranquillement, j’ai lu ça ce matin comme vous. Il n’y a pas de sujet à titre personnel. Je suis arrivé hyper motivé, je le suis encore aujourd’hui. Je suis très investi dans la mission avec un niveau d’engagement permanent. On a des postes à responsabilité et les postes à responsabilité peuvent être jalousés et souvent enviés. Il peut y avoir des informations qui sortent et qui ne sont pas vraies. On me l’a encore confirmé très clairement ce matin de vive voix» a répondu Stéphan en conférence de presse ce vendredi.