Premier League : la folle demande du maire de Londres

Bien que certains hauts dirigeants du championnat anglais et le propriétaire de Bournemouth aient repoussé l’idée, le maire de Londres Sadiq Khan souhaite que des rencontres de Premier League puissent se disputer aux États-Unis. « Liverpool, le club que je soutiens, est actuellement en tournée aux États-Unis. Ils ont de grands fans en Amérique. Pourquoi ces fans ne peuvent-ils pas assister à un match compétitif ? », a-t-il expliqué dans le podcast The Sports Agents, relayé par The Athletic.

« Nous avons vu d’autres ligues européennes jouer des matchs de compétition ailleurs. (…) Il y a beaucoup d’obstacles, mais je pense que c’est la voie à suivre. Il est très important d’emmener les fans avec soi. Nous ne voulons pas que les fans manquent plus d’un ou deux matchs par saison dans leur stade », explique l’homme de 53 ans. Pour le moment, les seuls matchs du championnat anglais auxquels peuvent assister les fans américains sont ceux de la pré-saison.