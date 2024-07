Benfica, PSG : João Neves a dit au revoir à ses coéquipiers

Comme nous vous le révélons depuis des semaines, João Neves se rapproche du PSG. Le milieu de 19 ans est déjà d’accord avec le club parisien et attend juste qu’un accord soit trouvé entre Paris et Benfica. L’accord doit arriver dans les prochains jours et ce vendredi, la presse portugaise révèle une information qui va clairement dans le sens d’un départ vers le PSG.

D’après A Bola, João Neves est passé au Seixal, centre d’entraînement du club lisboète, ce vendredi. Il en a profité pour faire ses adieux à ses coéquipiers avant son futur transfert. Le transfert de l’international portugais (9 sélections) dans la Ville Lumière se rapproche de jour en jour.