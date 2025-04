Liga : Cristiano Ronaldo en passe de racheter un club historique

Souvent raillé depuis quelques années pour son obsession à étendre sa carrière au plus haut niveau, Cristiano Ronaldo ne devrait pas faire de vieux os sur un terrain de football. Même s’il performe toujours avec Al-Nassr (30 buts en 34 matches) et qu’il est toujours le capitaine du Portugal malgré des prestations en dents de scie, CR7 ne devrait plus être sur les terrains d’ici quelques années. Aujourd’hui âgée de 40 ans, la légende du football arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club saoudien.

Pour autant, désireux d’atteindre la barre historique des 1 000 buts en carrière, l’ancienne icône du Real Madrid et de Manchester United devrait prolonger jusqu’en 2026, voire jusqu’en 2027, comme l’ont annoncé de nombreux médias il y a quelques semaines. Arrivé à cette date bientôt officielle, le natif de Funchal devrait tirer sa révérence et laisser derrière lui une incroyable carrière de plus de 20 ans. Dès lors, Cristiano Ronaldo pourrait relever un autre défi grandiose : devenir propriétaire de l’un des clubs les plus prestigieux d’Espagne.

Cristiano Ronaldo va racheter Valence

Sur le marché des clubs depuis plusieurs semaines, le FC Valence voit passer de nombreuses rumeurs quant à l’identité de son futur acheteur. La dernière en date ? Une association entre l’Arabie saoudite et Cristiano Ronaldo, rien que ça. Marca révèle que les discussions se sont multipliées ces derniers jours, mais jusqu’à présent, il n’y a aucun élément tangible qui pourrait lancer les tractations pour une éventuelle arrivée de la star portugaise.

Peter Lim, le propriétaire actuel, et Cristiano Ronaldo ont affiché publiquement leur amitié à de nombreuses reprises, et l’actuel président Kiat Lim, le fils de Peter, a partagé des dîners et des photos sur les réseaux sociaux ces derniers mois en compagnie du buteur d’Al-Nassr. À la tête d’une fortune considérable via les marques et entreprises qu’il gère, Cristiano Ronaldo pourrait bientôt passer de l’autre côté du terrain une fois sa retraite prise. En espérant une meilleure réussite qu’un autre Ronaldo, El Fenomeno qui n’a pas connu une grande réussite du côté de Valladolid.