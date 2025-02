Cristiano Ronaldo a pris sa décision pour son avenir

Il n’en a jamais fait mystère. Même à 40 ans, Cristiano Ronaldo a toujours la ferme ambition d’aller chercher ce cap symbolique des 1 000 buts en carrière. «Mon objectif est d’atteindre les 1000 buts mais la différence, c’est que tous les buts que j’ai mis, il y a une vidéo pour le prouver», avait-il récemment déclaré dans une interview au micro de Rio Ferdinand.

À date, le Portugais en cumule 924, et en se projetant un petit peu, on imagine qu’il lui faudra encore au moins deux ou trois saisons à un rythme soutenu pour aller chercher les 76 manquants. Une question se posait tout de même : celle de son avenir, étant donné que son contrat avec Al-Nassr expire cet été. Mais à en croire la presse saoudienne et italienne, les incertitudes sont désormais levées, et un retour sur le Vieux Continent n’est pas à l’ordre du jour.

Un contrat jusqu’en 2026… voire 2027

Ce dimanche, le média saoudien Arriyadiyah révèle que la prolongation de contrat du quintuple Ballon d’Or est en effet bouclée du côté d’Al-Nassr. Si les détails financiers du nouveau deal n’ont pas fuité, certaines sources déclarent au média qu’ils seraient sensiblement les mêmes que celui du premier contrat de CR7 en Arabie saoudite, signé en janvier 2023. De son côté, la presse italienne avance quelques détails en plus.

D’après la TV dello Sport, le nouveau contrat du Portugais porterait sur une année, soit jusqu’en 2026, mais qu’une année optionnelle, jusqu’en 2027, pourrait par la suite être activée par les deux parties. À la fin de son contrat, Ronaldo pourrait donc avoir 42 ans… et pourquoi pas jouer avec son fils, comme il en a toujours rêvé (il évolue dans les équipes de jeunes d’Al-Nassr et aura 17 ans en 2027). Il devrait aussi, sans trop de difficultés, passer le cap symbolique des 100 buts avec son club. Il en totalise aujourd’hui 88.