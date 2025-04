La presse anglaise met la pression sur Arsenal, la nouvelle priorité du Barça

Tout le pays est derrière Arsenal

Un énorme choc attend Arsenal ce soir face au Real Madrid. Le Daily Mirror ne s’y trompe pas et relaye les déclarations ambitieuses d’Arteta. Il a tenu un discours motivant à ses joueurs : « c’est à eux d’écrire leur propre histoire. Ce match est exactement ce dont nous avons besoin. » Les Gunners comptent sur le retour à la compétition de leur star, Bukayo Saka, pour réussir à renverser le Real. Buteur pour son retour contre Fulham, l’Anglais veut gagner un titre avec son club de coeur : « Ouais, eh bien, pour moi, je veux gagner et je veux gagner en portant ce badge. Donc je pense qu’il est assez clair que les fans savent à quel point je les aime. » Lui comme ses coéquipiers et Arteta sont à un tournant. Le Daily Mail félicite Arteta pour avoir construit une équipe si régulière, mais attention, le journal souligne que ce match est un tournant du projet. La rencontre contre le Real est surement la plus importante depuis 20 ans. Cet affrontement sera un marqueur des progrès et du niveau réel de cette équipe. Seule une victoire donnera du crédit à ce projet, surtout pour un manager au palmarès léger vu les investissements. Mais il faut aussi être réaliste, le club est loin, très loin d’être favori d’après le Mirror. Le passé du Real dans cette compétition leur donne un avantage, Arsenal devra être parfait 180 minutes pour en venir à bout.

Le Barça est en chasse

En coulisse, Barcelone s’active pour planifier au mieux la prochaine saison. D’abord, il y a le cas Frenkie de Jong. Sport explique qu’une réunion entre le Néerlandais et le club est prévue la semaine prochaine. L’intention du club blaugrana est de le conserver, et De Jong n’écoutera que les offres du Barça. Son salaire devrait être le même, mais avec des objectifs de performance à atteindre. Et en plus de conserver le milieu de terrain, le club veut se renforcer et pourrait piocher à Arsenal toujours selon Sport. En fin de contrat en juin prochain, Thomas Partey fait partie des cibles identifiées par le club à moindre coup cet été. La polyvalence du Ghanéen, qui peut aussi bien jouer devant la défense que dans un double pivot ou en tant qu’arrière droit intéresse. L’occasion de faire souffler Jules Koundé, joueur le plus utilisé cette saison.

Raphinha dans la tourmente

Demain soir, ça sera au tour de Barcelone de tenter de se qualifier face à Dortmund. Une rencontre placée sous le signe des retrouvailles entre Hansi Flick et Niko Kovac comme le placarde Mundo Deportivo. L’entraîneur croate de 53 ans était le boss du Bayern tandis que Flick était son adjoint en 2019. D’ailleurs, le technicien allemand va devoir remettre à l’endroit Raphinha. La presse ibérique fait remarquer que depuis la trêve internationale avec le Brésil, l’attaquant traverse une période plus creuse. Il parait moins tranchant et surtout sur les nerfs en témoigne ses excès de colère lors des matchs face au Betis et Girona. Il est le meilleur buteur de la Ligue des champions avec 11 unités et doit se rattraper. Pourquoi pas en réalisant le même match qu’en phase de poule, lui qui avait donné la victoire aux siens sur le fil (2-3).