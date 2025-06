FC Barcelone : le vestiaire pousse pour l’arrivée d’une star

Le FC Barcelone peut travailler tranquillement sur la saison prochaine. Alors que les autres géants européens s’affrontent lors du Mondial des Clubs, le Barça, lui, peut se pencher sur la planification. Et notamment sur le mercato. Si les joueurs profitent de vacances méritées, la direction s’active pour renforcer l’équipe première, et permettre à Hansi Flick d’avoir un effectif XXL. Le technicien allemand n’est pas passé loin d’une saison historique avec cette défaite lors du temps additionnel en demi-finale de Ligue des Champions.

Pour cette saison, l’ancien coach du Bayern Munich a ciblé comme priorité de renforcer et étoffer son attaque. Depuis plusieurs semaines, les noms fusent dans le secteur offensif et trois profils se distinguent. Le premier, le grand favori, se nomme Nico Williams. L’ailier de Bilbao est désiré depuis l’été dernier et les Blaugranas ont accéléré puisque nous vous révélions qu’ils avaient déjà un pré-accord avec l’international espagnol sur les bases d’un contrat de 6 ans. Mais en parallèle, le Barça a étudié le dossier Luis Diaz et surtout… Marcus Rashford.

Rashford a des soutiens

L’international anglais a longtemps été évoqué du côté de la Catalogne. Et encore plus depuis qu’il s’est relancé avec Aston Villa. Indésirable à Manchester United, l’attaquant de 27 ans veut visiblement découvrir un nouveau championnat. Ces dernières semaines, la presse espagnole annonce qu’il est même prêt à tout pour rejoindre la Liga et le Barça, son club de cœur. D’après les informations de Marca, Rashford ne lâche pas son rêve de signer à Barcelone. Il est déjà d’accord pour diminuer drastiquement son salaire pour permettre cette opération.

Et s’il n’était pas vraiment la priorité de la direction, il a gagné du terrain ces derniers jours. Selon le quotidien espagnol, Marcus Rashford est plébiscité par une bonne partie du vestiaire. L’international anglais entretient d’excellentes relations avec plusieurs cadres du vestiaire, dont Lamine Yamal avec qui il échange régulièrement. Les joueurs militent d’ailleurs pour le voir débarquer cet été estimant que le Barça a besoin d’une autre star sur le secteur offensif pour atteindre ses objectifs la saison prochaine. Reste à savoir si le club écoutera les joueurs alors que Nico Williams, aussi ami avec plusieurs joueurs de l’effectif, se rapproche grandement.