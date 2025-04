Ligue des Champions : une énorme menace plane sur le Real Madrid contre Arsenal

Ce mardi, le Real Madrid et Arsenal jouent gros. Affichant certaines forces, mais surtout des faiblesses inquiétantes au cours de la saison, les deux formations pourraient obtenir leur salut à travers la Ligue des Champions. Habitué aux grandes performances dans cette compétition, le Real n’en mène pourtant pas large à quelques heures d’affronter les Gunners ce mardi. Auteurs de plusieurs performances poussives ces dernières semaines, les Merengues sont loin d’être rassurants avant d’affronter le club londonien. Battus à domicile face à Valence ce week-end, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu devront réaliser deux grosses performances pour évincer Arsenal qui est sérieusement motivé à l’idée d’évincer un Real Madrid brinquebalant de sa compétition fétiche.

Interrogé par la presse espagnole il y a quelques jours, Mikel Arteta, le coach des Gunners, avait mis en relief cette excitation avant d’affronter le Real à ce stade de la compétition : «de la crainte ? Ce n’est pas ce que je ressens, mais plutôt de l’enthousiasme. Je pense que nous sommes tombés sur l’adversaire qui nous enthousiasme le plus, parce qu’il est le roi de la compétition depuis toujours, et aussi parce qu’il a ses propres mérites. Nous avons un adversaire qui va nous demander le maximum dans la meilleure compétition européenne. Alors allez, on y va. La première chose est que nous soyons meilleurs qu’eux, que nous y croyions dès la première minute et que nous soyons efficaces dans les moments décisifs. Nous savons très bien qu’en Ligue des Champions, les matches se décident dans la surface de réparation.»

Les coups de pied arrêtés d’Arsenal font peur au Real Madrid

Et pour aller créer cet "exploit" d’éliminer le Real Madrid en quarts de finale de Ligue des Champions, les pensionnaires de l’Emirates Stadium pourront s’appuyer sur l’une de leurs armes létales : les coups de pied arrêtés. En effet, les coéquipiers de William Saliba ont inscrit 12 buts sur corner lors de leurs 54 matches cette saison. Également dangereux sur coup-franc lointain, les Londoniens pourraient donc poser de grands problèmes aux Merengues dans ce registre alors que ces derniers ont affiché des limites inquiétantes dans ce domaine lors des derniers mois.

Comme le rappelle la presse espagnole, le Real Madrid a encaissé cinq buts sur corner en 2024-2025. Un triste record qui n’était plus arrivé depuis sept ans au Real Madrid. Pire encore, les ouailles de Carlo Ancelotti ont encaissé trois réalisations sur corner lors de leurs cinq derniers matches de championnat. Fautifs face au Betis, Villarreal et récemment Valence, les défenseurs du Real Madrid pourraient donc être mis en grande difficulté face à des Gunners spécialistes du domaine lors d’une double confrontation qui risque de se jouer sur des détails. Comme des erreurs de marquage sur corner…