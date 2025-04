OL : John Textor accuse le PSG de l’avoir fait censurer !

Samedi soir, en marge de la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC, John Textor a évoqué la Coupe du Monde des Clubs, à laquelle il prendra part via le club de Botafogo, champion d’Amérique du Sud l’an passé. «Nous allons jouer contre une petite équipe de Paris, une équipe historique de l’Atletico de Madrid ainsi que les Seattle Sounders», avait ironiquement glissé le président lyonnais, dans un clip vidéo rapidement supprimé des réseaux sociaux de DAZN.

«Apparemment, la censure est bel et bien présente dans le football français. Regardez la vidéo, avec une référence amusante à un rival parisien, suffisamment provocatrice pour que le PSG la retire de DAZN. Franchement, détendons-nous et commençons à nous amuser au football», s’est plaint l’Américain, accusant le PSG d’avoir intercédé pour faire taire cette vidéo. Une remarque qui ne va pas arranger le conflit entre le patron de l’OL et Nasser Al-Khelaïfi, qui ne cesse de s’amplifier depuis le début de la saison.