Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le 26e bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Affrontant Braga ce soir, Viktor Gyökeres reste en tête avec 30 buts en 26 matches. Le buteur suédois conserve une bonne avance sur ses rivaux.

La suite après cette publicité

Juste derrière Mohamed Salah suit à la deuxième place. Restant sur deux matches sans marquer cette semaine face à Everton (1-0) et Fulham (2-3), l’ailier égyptien marque le pas et montre un niveau de forme assez décevant. Il conserve néanmoins un excellent bilan grâce à ses 27 buts en 31 matches. Il est accompagné sur le podium par Robert Lewandowski qui s’empare de la troisième position. Doté de 25 buts en 29 matches, l’attaquant polonais n’a pas marqué ce samedi face au Real Betis Balompié (1-1).

Harry Kane au pied du podium

En quatrième position, Harry Kane se replace avec 23 buts en 26 matches. L’attaquant anglais a retrouvé le chemin des filets ce vendredi contre Augsbourg (3-1) et maintient son rythme. Cinquième Mika Biereth n’a pas trouvé la faille contre Brest (défaite 2-1) et recule au classement. Le buteur danois affiche 23 buts en 27 matches. Des statistiques similaires à celles de Sem Steijn. L’attaquant néerlandais s’est illustré d’un pion ce samedi contre le Fortuna Sittard. Septième, Kylian Mbappé suit grâce à ses 22 buts en 28 matches. L’attaquant français du Real Madrid n’a pourtant pas trouvé la faille face à Valence (défaite 2-1). Il fait mieux que Mateo Retegui qui arrive huitième et qui n’a pas marqué hier face à la Lazio (défaite 1-0).

La suite après cette publicité

Champion de France avec le Paris Saint-Germain grâce à une victoire samedi contre Angers (1-0), Ousmane Dembélé n’a pas marqué lors de ce match. Le voici doté de 21 buts en 26 matches. Blessé, Erling Haaland ne rejouera pas forcément cette saison, mais reste dixième de ce classement grâce à ses 21 buts en 28 matches. Omar Marmoush (Eintracht Francfort et Manchester City), Alexander Isak (Newcastle) et Victor Osimhen (Galatasaray) arrivent juste derrière avec 20 buts. Krzysztof Piątek (Istanbul Basaksehir), Toluwalase Arokodare (Genk) et Chris Wood (Nottingham Forest) suivent avec 18 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens