RC Lens : Joseph Oughourlian fracasse la LFP

La Ligue 1 est toujours confrontée à une crise des droits TV entre DAZN et la LFP, qui s’est lancée dans un bras de fer juridique afin d’obtenir le paiement de l’intégralité du contrat signé par la plateforme britannique. Et alors que la fin de saison approche, plusieurs dirigeants de club l’ont toujours mauvaise contre les choix de la Ligue de Football Professionnel. À l’image de Joseph Oughourlian, qui a, une nouvelle fois, pointé du doigt la gestion de la LFP sur ce dossier des droits TV.

«J’ai découvert que DAZN a interpellé la Ligue en décembre et qu’ils n’ont pas eu de réponse avant la mi-janvier, a-t-il assuré sur RMC. C’est évident ou ça l’était depuis le début parce que la proposition de DAZN ne faisait ni queue ni tête d’un point de vue produit et surtout de prix (…) Il y a un contrat, ils ont signé le contrat. Très bien, et je suis le premier à dire qu’il faut honorer les contrats. Mais la stratégie de gestion des diffuseurs est catastrophique. Là, avec DAZN, je pense qu’on a atteint le summum».