Un ancien joueur de Liverpool attaqué à la grenade chez lui !

Plus de peur que de mal. L’ancienne star de Liverpool Yossi Benayoun a survécu à une terrifiante attaque à la grenade contre son domicile en Israël. L’ex-milieu de terrain des Reds était à son domicile vers 23 heures ce dimanche, quand un motard a jeté un explosif par la fenêtre de son domicile, qui heureusement n’a fait que des dégâts matériels. L’explosion a déclenché un incendie alors que l’agresseur prenait la fuite. La police et les pompiers se sont précipités vers la maison de Benayoun, à Tel-Aviv, pour tirer au clair la situation.

Les forces de l’ordre israéliennes enquêtent sur cet incident, le considérant comme une attaque criminelle présumée plutôt que comme un incident terroriste. «C’est définitivement une erreur – je n’ai aucun doute que la grenade n’était pas dirigée vers ma maison. Au début, j’ai cru à l’explosion d’une bouteille de gaz et nous avons appelé les pompiers. Ce n’est que lorsque la police est arrivée à la maison et a trouvé les restes d’une grenade que nous avons compris ce qui s’était réellement passé», a déclaré l’ancien joueur de Liverpool, Chelsea et West Ham à The Sun après l’incident.