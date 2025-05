Liverpool : Virgil van Dijk encense Ibrahima Konaté

Clé de voûte de cette équipe de Liverpool qui a écrasé la Premier League, Ibrahima Konaté est devenu l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, et réalise probablement sa saison la plus complète et aboutie depuis sa signature sur les bord de la Mersey, en 2021. Des performances qui ont convaincu son compère de la défense centrale, Virgil van Dijk, qui n’en a dit que du bien dans une interview accordée à L’Equipe ce dimanche.

«Il est rapide, costaud et il veut devenir un leader. Il est en train d’y parvenir car il progresse. Par exemple, "Ibou" prend mieux soin de son corps, c’est pour ça qu’il joue plus régulièrement qu’auparavant. C’est normal, d’ailleurs, car au fil de ta carrière, tu comprends mieux comment ton corps s’adapte à différentes situations. En tout cas, moi, quand j’avais son âge, j’étais loin d’être aussi bon», souligne le défenseur néerlandais. De quoi garantir un avenir doré à Liverpool, qui vise désormais un back to back en championnat que le club n’a pas réalisé depuis 1984.