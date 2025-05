Liverpool : le message d’adieu de Trent Alexander-Arnold

Après une saison historique conclue par un titre de champion d’Angleterre sous les ordres d’Arne Slot, Liverpool s’apprête à tourner une page importante de son histoire. Formé au club depuis l’âge de six ans, Trent Alexander-Arnold, figure emblématique des Reds, a annoncé son départ cet été. Décisif dans la conquête du titre et pilier du vestiaire, le latéral s’en va avec émotion et gratitude, laissant derrière lui un héritage immense au club. « Il n’y a jamais eu une minute où je n’ai pas pensé à l’équipe, depuis que j’ai six ans, c’est toujours à propos de Liverpool », a-t-il confié.

« Du fond du cœur, j’espère qu’un jour les fans, les supporters reconnaîtront ce que j’ai fait pour l’équipe », a-t-il commenté. Avant d’ajouter : « l’accueil que j’ai reçu signifie beaucoup pour moi… Je ne me suis jamais sentie aussi aimée ! Du fond du cœur, j’espère que les fans reconnaîtront ce que j’ai fait au fil des ans ». Ce départ marque un moment fort pour Liverpool, dont la transition post-Klopp, brillamment assurée par Slott, prend donc un nouveau tournant.