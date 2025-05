Liverpool : le message bouleversant du président sur les terribles incidents

Alors que ce lundi devait être un jour de fête, les joueurs de Liverpool paradant avec leurs supporters pour célébrer le vingtième titre de champion d’Angleterre des leurs, la célébration a viré au drame après qu’un véhicule a foncé dans la foule, faisant plusieurs dizaines de blessés. Alors que l’Angleterre entière est sous le choc, le président des Reds, Billy Hogan, s’est exprimé dans un communiqué à propos de cette triste histoire.

«Ce week-end a été un week-end de célébration, d’émotion et de joie répandu dans toute la ville parmi nos fans, et il s’est terminé par des scènes de détresse inimaginables avec cet incident effroyable. Je voudrais rendre hommage à nos services d’urgence qui ont géré l’incident, et maintenant à notre personnel hospitalier à travers la ville qui s’occupe des blessés. Je voudrais également remercier nos supporters qui ont été témoins de cet événement et qui se sont entraidés dans la mesure du possible», a déclaré le dirigeant de Liverpool.