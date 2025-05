Liverpool : le premier bilan dramatique de l’attaque à la voiture bélier

Les joueurs de Liverpool et leurs supporters s’étaient donné rendez-vous dans les rues de la ville pour la traditionnelle parade célébrant chaque trophée majeur conquis par les Reds. Malheureusement pour le peuple des bords de la Mersey, les célébrations du vingtième sacre en Premier League ont viré au drame. Aux alentours de 18h, une voiture a foncé dans la foule, percutant plusieurs piétons sur Water Street. Rapidement, le club de Liverpool a indiqué être en contact avec les autorités et un homme de 53 ans a ensuite été arrêté par la police.

Ce matin, la presse anglaise nous a donné plus d’informations sur ce drame. Selon The Times, des témoins ont déclaré que des piétons avaient protesté contre le conducteur avant que ce dernier ne « mette le pied au plancher » et n’entre en collision avec la foule. Au total, ce sont 47 personnes qui auraient été blessées. 27 d’entre elles ont été hospitalisées. Parmi ces patients, 4 sont des enfants blessés, dont un serait dans un état grave. Un cycliste aurait également été heurté, mais n’est pas blessé. Skysports ajoute que les pompiers ont sauvé quatre personnes, dont un enfant, qui étaient coincées sous le véhicule. Cheffe adjointe de la police de Merseyside, Jenny Sims a par la suite indiqué que cet événement est pour le moment traité comme un acte isolé et non comme un acte de terrorisme.

4 personnes dans un état préoccupant à l’hôpital

Plus tard, la police a émis un communiqué, confirmant l’arrestation d’un homme. « Nous demandons aux gens de ne pas spéculer sur les circonstances de l’incident survenu ce soir dans la rue Water Street, dans le centre-ville de Liverpool. Nous pouvons confirmer que l’homme arrêté est un Britannique blanc de 53 ans originaire de la région de Liverpool. Des enquêtes approfondies sont en cours pour établir les circonstances qui ont conduit à la collision. Nous demandons aux gens de ne pas partager de contenus pénibles en ligne, mais de nous envoyer directement les images ou les informations. »

Ce matin, le maire de Liverpool, Steve Rotheram, a fait un nouveau point au micro de la BBC Radio 5 Live. « Quatre personnes sont très très mal en point à l’hôpital. Nous espérons bien sûr qu’elles s’en sortiront », a-t-il déclaré, avant d’ajouter qu’il n’y avait pas eu de blessés graves supplémentaires enregistrés pendant la nuit. « Non, mais nous sommes en liaison avec la police et les services d’ambulances. Hier soir, deux réunions de commandement ont eu lieu, dont une très tard dans la soirée, alors ce matin, je recevrai des informations actualisées. » Ce matin, Water Street était encore fermée au public.