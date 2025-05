Voiture bélier et chaos total : la célébration du titre vire au drame à Liverpool

C’est une soirée de fête qui a viré au drame. Ce lundi 26 mai, en plein cœur de Liverpool, alors que des milliers de supporters s’étaient réunis pour célébrer le titre de champion de Premier League du Liverpool FC, une voiture a percuté plusieurs piétons sur Water Street, faisant plusieurs blessés, dont certains grièvement. La police, rapidement déployée sur les lieux, a confirmé qu’un homme avait été interpellé et qu’une enquête était en cours.

Selon le communiqué officiel des autorités, les services d’urgence ont été alertés peu après 18 heures : « Nous avons été contactés peu après 18h00 aujourd’hui, après que l’on nous a signalé qu’une voiture était entrée en collision avec un certain nombre de piétons sur Water Street. La voiture s’est arrêtée sur les lieux et un homme a été arrêté. Les services d’urgence sont actuellement sur place. » Des ambulances, des camions de pompiers et de nombreux véhicules de police ont été dépêchés dans le centre-ville, notamment autour de Water Street et Dale Street, où l’on a observé une forte mobilisation des secours. Plusieurs hélicoptères, des forces de l’ordre comme des équipes médicales, ont également été sollicités.

L’Angleterre sous le choc

Mo Adass, propriétaire du tailleur Bespoke Signature situé sur Water Street, a confié au Telegraph : « J’espère que tout le monde est sain et sauf. La voiture a été arrêtée. D’après ce que je sais, 17 personnes ont été blessées et sont soignées. Le Liverpool FC était partout dans la ville. Il y a eu beaucoup d’activité, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Je dois regarder mon système de vidéosurveillance à l’extérieur du magasin. » Parmi les témoins, Harry Rashid, 48 ans, originaire de Solihull, assistait au défilé avec sa femme et ses deux filles lorsqu’il a vu la scène se dérouler sous ses yeux. « Cela s’est passé à environ trois mètres de nous… Le véhicule est arrivé sur notre droite. Ce véhicule gris a surgi de la droite et a foncé sur toutes les personnes qui se trouvaient à côté de nous. C’était extrêmement rapide. Au début, nous avons entendu le bruit des gens qui tombaient du capot d’une voiture (…) C’était horrible. On pouvait entendre les chocs lorsqu’il passait sur les gens. Ma fille s’est mise à crier et il y avait des gens à terre », a-t-il raconté au Guardian.

Rapidement informé, le Premier ministre Keir Starmer a réagi : « Les scènes qui se déroulent à Liverpool sont épouvantables – mes pensées vont à toutes les personnes blessées ou affectées. » Plusieurs responsables politiques britanniques ont également exprimé leur émotion et leur solidarité à l’égard des victimes. La police de Merseyside a par ailleurs annoncé l’arrestation d’un homme britannique de 53 ans, originaire de la région de Liverpool. L’enquête se poursuit afin de déterminer ses motivations, et d’établir s’il s’agit d’un acte volontaire ou d’un accident.