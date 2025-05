Chelsea : Enzo Maresca recadre Malo Gusto

Ce mercredi soir, Chelsea a renversé la donne contre le Real Betis Balompié afin de gagner 4-1 en finale de la Ligue Europa Conference. Pourtant ce match n’avait pas bien débuté avec un but rapide d’Ez Abde où Malo Gusto n’était pas exempt de tout reproche. Son coach Enzo Maresca l’a d’ailleurs rappelé après la partie.

La suite après cette publicité

«Malo Gusto est l’un de mes joueurs préférés, mais le but que nous avons encaissé était sur sa passe. Ce sont de jeunes joueurs, après une erreur, ça n’a plus d’importance, il faut continuer. Mais après l’erreur, il était hors jeu. Il le sait et c’est un joueur de haut niveau», a-t-il déclaré. Malo Gusto a été remplacé à la mi-temps par Reece James.