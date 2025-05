Chelsea : Mykhailo Mudryk écarté des célébrations

Mykhailo Mudryk n’a pas participé aux célébrations du sacre de Chelsea en Conference League, malgré sa présence sur place à Wroclaw, dans l’espoir de récupérer une médaille. Suspendu depuis novembre pour un contrôle positif au meldonium lors d’un rassemblement avec l’Ukraine, l’attaquant n’a plus joué en 2025, bien qu’il ait pris part à six matchs et inscrit trois buts lors de la phase de groupes de la compétition.

La suite après cette publicité

Le joueur de 24 ans a été aperçu dans un restaurant local vêtu d’un gilet aux couleurs du club, mais sa venue a surpris même son entraîneur Enzo Maresca, qui a admis ne pas avoir été informé : « je ne savais pas… Il est là ? Bon, je suis content qu’il soit ici. » Malgré sa contribution en début de campagne, le joueur n’a ni reçu de médaille, ni rejoint ses coéquipiers sur la pelouse après la victoire 4-1 contre le Betis.