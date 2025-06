Mercato : Mike Maignan a tranché pour son avenir

Mike Maignan aura tout connu ou presque à l’AC Milan. Champion d’Italie pour sa première saison, il risque bien de quitter la Lombardie sur une note amère, celle d’avoir conclu un exercice franchement raté, terminé à la 8e place de Serie A, en plus d’avoir perdu face à Bologne en finale de la Coupe d’Italie. La victoire en janvier contre l’Inter en Supercoupe n’efface pas tout. L’élimination dès les barrages par Feyenoord en Ligue des Champions est encore dans les têtes.

«Mon cœur est lourd, je ne connais pas son poids. Nous avons conclu une saison difficile ! Tous ceux qui aiment, jouent et soutiennent Milan sont déçus. Il n’y a pas d’excuses, nous sommes Milan. À tous les fans de Milan, avec votre soutien, Milan restera toujours Milan. Pour toujours, allez Milan !» écrivait le gardien de 29 ans sur les réseaux sociaux au soir de la dernière journée de championnat. Il s’agissait sans doute aussi ici d’un message d’adieu à l’égard des tifosi.

Maignan veut rejoindre Chelsea

Car le portier des Bleus (28 sélections), qui affronte l’Espagne ce soir dans le cadre de la demi-finale de Ligue des Nations (21h), n’a plus qu’un an de contrat et malgré de multiples tentatives de sa direction pour le prolonger, il a toujours décliné. La venue de Massimiliano Allegri sur le banc de touche ne devrait pas changer la donne même si l’italien a prévu de rencontrer le joueur pour tenter de lui faire changer d’avis. L’ancien Lillois va vraisemblablement quitter les Rossoneri cet été et voit en plus de cela Chelsea taper à la porte.

Pas convaincu par les prestations cette saison de Robert Sanchez et Filip Jörgensen, le club anglais aimerait faire venir le gardien formé au PSG. D’après L’Equipe, Maignan souhaite rejoindre les Blues car il pourrait continuer à jouer la Ligue des Champions. À 29 ans, il sait que le temps ne joue plus en sa faveur. Il veut partir et pourquoi pas même pour disputer le Mondial des Clubs qui démarre le 15 juin mais le timing risque d’être serré, le mercato ferme une première fois ses portes le 10 juin. En plus de cela, Chelsea freine pour le moment à aligner les 25 M€ exigés par l’AC Milan. C’est une question de temps.