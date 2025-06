La célébration du titre du PSG a mis Paris et la France à feu et à sang !

Les supporters parisiens ont attendu, mais ils ont enfin cette fameuse étoile. Samedi soir, le club de la capitale a roulé sur l’Inter dans une finale qu’ils ont dominé de long en large, écrasant leur adversaire dans celle qui a été la finale la moins équilibrée de l’histoire de la compétition. Forcément, des milliers et des milliers de fans du PSG sont sortis dans les rues faire la fête, à Paris forcément, mais aussi dans le reste de la France, où la bande de Luis Enrique compte de nombreux supporters. Et, comme c’était malheureusement à prévoir, il y a eu des débordements.

De nombreuses scènes de violences, d’affrontements avec les diverses forces de l’ordre présentes et des voitures brûlées ont été signalées dans divers points de la capitale. Dans les alentours du Parc des Princes d’abord, puis sur les Champs-Elysées et au Trocadéro notamment. Des débordements qui avaient d’ailleurs démarré avant le coup de sifflet final, ce qui avait poussé Bruno Retailleau à s’exprimer : « les vrais supporters du PSG sont en train de s’enthousiasmer devant le magnifique match de leur équipe. Pendant ce temps là, des barbares sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l’ordre ».

Des tensions à Paris mais aussi en Province

Des magasins ont été pillés à l’image de l’enseigne Foot Locker des Champs-Elysées, des voitures incendiées, et même les pompiers ont été pris à partie dans la capitale, où on a assisté à de véritables scènes de guérilla urbaine. Curieusement, c’est surtout en Province qu’il y a eu les incidents les plus graves. Du côté de Dax, un adolescent a même été tué au couteau à proximité d’une fan zone, alors qu’à Grenoble, une voiture bélier a fait plusieurs blessés au sein d’une même famille. Des violences ont aussi été signalées à Lille ou à Nantes.

Selon les informations du Figaro, le bilan provisoire de la nuit fait état de 427 interpellations en France. Neuf policiers ont été blessés rien qu’à Paris suite à ces heurts avec les supporters. Des scènes qui étaient attendues - plus de 5400 policiers étaient mobilisés rien qu’à Paris - et qui sont venus gâcher une fête pendant laquelle la majorité des Parisiens auront tout de même célébré dans la joie et la bonne humeur.