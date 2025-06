Les confidences de Senny Mayulu sur la soirée historique du PSG

Dernier buteur du Paris Saint-Germain lors de la gifle infligée (5-0) à l’Inter Milan, samedi soir, en finale de la Ligue des Champions, Senny Mayulu est longuement revenu sur cette soirée de rêve en zone mixte. «Franchement je ne sais même pas comment décrire ça, c’est beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Comme vous avez pu le voir, ma célébration c’était n’importe quoi. C’était un peu l’euphorie dans ma tête. C’est encore la folie, je n’arrive pas à réaliser. Je suis encore sous le coup des émotions. Je pense que je réaliserai demain, mais la ma tête est encore en folie», a tout d’abord avoué le numéro 24 parisien avant de revenir sur tout le chemin parcouru pour en arriver à une telle consécration.

«En temps que Titi j’ai cet amour du club en moi, je me souviens des fois où ils ont pu perdre. J’étais dégoûté comme si j’étais sur le terrain. Là, pouvoir marquer l’histoire et remporter la première Ligue des champions avec ce magnifique groupe, avec le staff, le président… c’est incroyable. C’est une équipe dans laquelle chacun fait son maximum pour gagner les matchs sur un score large. Il ne faut pas banaliser le fait d’avoir gagné 5-0 en finale. Il y a beaucoup de pression, tu stresses beaucoup sur le banc. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais j’avais vraiment hâte de rentrer», a également reconnu le jeune Français de 19 ans avant de conclure par quelques mots sur son entraîneur : «il a fait un très bon travail, il nous a donné les bonnes instructions. On est très contents, il faut le remercier».