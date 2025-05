Chelsea : Cole Palmer en avait marre face au Real Betis

Vainqueur 4-1 du Real Betis Balompié ce mercredi soir en Europa Conference League, Chelsea a terminé la saison sur un sacre européen. Menés 1-0 pendant près d’heure, les Blues ont pu compter sur deux inspirations de Cole Palmer amenant les buts d’Enzo Fernandez et Nicolas Jackson pour inverser la tendance.

Après la rencontre le principal intéressé a expliqué ce qu’il avait ressenti : «j’en avais marre de récupérer le ballon et de faire des allers-retours. Je me suis dit : "La prochaine fois que je recevrai le ballon, je tenterai" et ça a marché. » Il y avait un peu plus d’espace et j’ai vu Enzo courir, alors je l’ai juste mis par-dessus.»