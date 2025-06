Chelsea vise un nouveau joueur de Strasbourg

Les échanges entre Chelsea et Strasbourg ne vont pas s’arrêter en si bon chemin. Pratique quand on sait que les deux clubs ont le même propriétaire, le consortium BlueCo. Rien que durant cette saison, les Blues ont prêté Petrovic, Andrey Santos et Diego Moreira, et vont récupérer à la rentrée Mahamadou Sarr, lequel s’apprête donc à faire le trajet inverse. Il pourrait être accompagné d’Ismaël Doukouré. D’après L’Equipe, il est le prochain candidat à effectuer la traverser de la Manche.

Proche de Wolfsburg l’an passé, le jeune milieu de terrain, reconverti en défense ces derniers mois par Liam Rosenior, intéresse fortement Chelsea. Le Racing n’est pas en position de force dans ce dossier puisque l’international espoir est en fin de contrat à l’été 2026. Une vente est forcément envisagée pour ce mercato. Doukouré est également suivi par d’autres clubs anglais et allemands.