LOSC : Gabriel Gudmundsson plus que jamais sur le départ

Présent en conférence de presse avec sa sélection, Gabriel Gudmundsson, latéral gauche du LOSC et sous contrat jusqu’en juin juin 2026, a lâché une petite bombe sur son avenir, ouvrant largement la porte à un départ du LOSC au cours de l’été.

La suite après cette publicité

«Il y a eu des discussions avec Lille. Par respect, je ne veux pas trop entrer dans les détails. Il me reste un an de contrat et il y a de fortes chances que je parte. On verra bien. L’été s’annonce passionnant», a ainsi déclaré le Suédois de 26 ans. Avis aux intéressés…