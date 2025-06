PSG : Marquinhos a enfin enterré les démons du passé !

Arrivé au PSG en juillet 2013, Marquinhos a tout connu. Les moments de joie, les moments de peine, les titres, les désillusions… mais ce samedi 31 mai 2025 restera, sans doute, le plus beau souvenir du Brésilien sous le maillot parisien. De passage en zone mixte après le premier sacre du club de la capitale en Ligue des Champions, le capitaine des Rouge et Bleu a d’ailleurs exprimé un certain soulagement. «C’est une délivrance, comme je l’ai dit avant, mon sentiment, c’est celui de tous les supporters parisiens au coup de sifflet final. Je pense que tous ces moment qu’on a passés ici, ça a fait que le club et l’équipe ont grandi jusqu’à ce qu’on est aujourd’hui. C’est une fierté qui s’est transformée en une émotion dépassant la fierté».

La suite après cette publicité

Fier d’avoir pris sa revanche après l’échec de 2020 face au Bayern, Marquinhos a également tenu à remercier l’ensemble du peuple parisien. «J’ai tout donné sur le terrain, j’ai tout donné cette saison pour qu’on puisse accomplir notre objectif parce que j’ai eu une opportunité en 2020 et on n’a pas réussi. Je me rappelle encore de ce sentiment et je ne voulais pas passer à côté encore une fois et c’est pour ça que quand on a réussi, ça a été un moment incroyable, un moment de gloire. Je pense que tout le monde mérite de savourer ce titre. Tous les gens qui sont ici ont été vraiment incroyables, on les a entendus pendant tout le match. Les gens au Parc des Princes, dans le monde entier, je vous remercie aussi pour toute cette énergie, c’était incroyable et on va profiter maintenant parce qu’on le mérite».