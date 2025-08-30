Toulouse - PSG : les compositions probables

Le coup d’envoi de la 3e journée de Ligue 1 a été donné hier soir avec le succès renversant de Lens sur Brest (3-1), entaché par un problème lié à l’arbitrage. Eric Roy n’a pas masqué sa colère après la rencontre, d’autant que son équipe est en difficultés en ce début de championnat. On espère que les esprits seront calmés pour la suite du week-end, notamment ce soir pour le "choc surprise" entre Toulouse et le PSG, soit le 2e contre le 4e. Malgré un mercato où bon nombre de ses cadres des dernières saisons sont partis (Aboukhlal, Sierro, Suazo) et une préparation inquiétante, le TFC répond présent avec deux succès inauguraux contre Nice et Brest.

Enchaîner contre le champion d’Europe ne sera pas simple, même avec l’appui du Stadium Municipal (coup d’envoi à 21h05). Les locaux n’ont plus battu le club de la capitale à domicile depuis septembre 2016 à l’époque d’un certain Pascal Dupraz. C’est dire la mission qui attend les ouailles de Carles Martínez Novell. Le technicien catalan devrait de nouveau aligner le 3-4-3 qui lui réussit en ce début de championnat. Restes est bien sûr attendu dans le but avec une défense composée de Sidibé, le capitaine, Cresswell et McKenzie pour le protéger. Au milieu, Dönnum et Methalie sont attendus pour animer les côtés, entourant le double pivot Sauer-Casseres.

Une légère rotation pour le PSG ?

Pour le trio d’attaque, on retrouverait cette fois le même qu’il y a deux semaines et le succès contre les Aiglons. Edjouma démarrerait sur le côté droit avec Gboho sur l’autre flanc en soutien d’un Magri en forme, double buteur contre le SB29, il y a une semaine. La défense parisienne, toujours invaincue en championnat cette saison, est prévenue. L’ensemble du collectif également qui s’apprête à disputer son 4e match seulement depuis la reprise de l’entraînement là où les Pitchouns en ont déjà disputé 7. Les forces physiques sont encore disparates, obligeant Luis Enrique à répartir les temps de jeu entre ses hommes. Seule certitude, Chevalier sera titulaire.

Le gardien, appelé par Didier Deschamps cette semaine, pourrait être épaulé par Hakimi et Lucas Hernandez sur la gauche, laissant Nuno Mendes reprendre son souffle. Marquinhos aussi est prévu sur le banc ce soir et offrirait à Zabarnyi un peu de temps de jeu en compagnie de Pacho en charnière. Au milieu de terrain, c’est Vitinha qui devrait faire les frais de la rotation. Le Portugais laisserait la pointe basse de l’entrejeu à Ruiz, qui serait associé à Zaïre-Emery, non convoqué chez les Bleus, et Neves. Enfin devant, Doué est attendu à droite avec Kvaratskhelia sur l’autre aile pour aider Dembélé à enfin trouver le chemin des filets cette saison.

