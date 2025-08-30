Menu Rechercher
Commenter 3
Exclu FM Ligue 1

Stuttgart s’intéresse à Badredine Bouanani

Par Sebastien Denis - Chemssdine Belgacem - Dahbia Hattabi
1 min.
Badredine Bouanani (à droite) au duel avec Aihen Munoz @Maxppp

Cette saison, Badredine Bouanani a pris une nouvelle envergure avec l’OGC Nice. Profitant d’une bonne préparation et de nombreux départs dans le secteur offensif des Aiglons, le jeune international algérien (5 sélections) est désormais considéré comme un titulaire aux yeux de Franck Haise.

La suite après cette publicité

Un nouveau statut qui attise les convoitises. En effet, selon nos informations, Stuttgart est intéressé à l’idée d’attirer le talentueux milieu offensif de 20 ans. Une offre pourrait même être soumise d’ici la fin du mercato. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 37 matches, l’ancien de Lorient est sous contrat jusqu’en 2029 et est valorisé à hauteur de sept millions d’euros sur le site Transfermarkt.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nice
Stuttgart
Badredine Bouanani

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nice Logo OGC Nice
Stuttgart Logo VfB Stuttgart 1893
Badredine Bouanani Badredine Bouanani
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier