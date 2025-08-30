Stuttgart s’intéresse à Badredine Bouanani

Cette saison, Badredine Bouanani a pris une nouvelle envergure avec l’OGC Nice. Profitant d’une bonne préparation et de nombreux départs dans le secteur offensif des Aiglons, le jeune international algérien (5 sélections) est désormais considéré comme un titulaire aux yeux de Franck Haise.

Un nouveau statut qui attise les convoitises. En effet, selon nos informations, Stuttgart est intéressé à l’idée d’attirer le talentueux milieu offensif de 20 ans. Une offre pourrait même être soumise d’ici la fin du mercato. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 37 matches, l’ancien de Lorient est sous contrat jusqu’en 2029 et est valorisé à hauteur de sept millions d’euros sur le site Transfermarkt.