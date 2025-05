Le Real Betis répond à la provocation du Séville FC

La rivalité entre le Séville FC et le Real Betis Balompié s’est de nouveau embrasée ce mercredi soir, et ce n’est pas à cause d’un derby sur le terrain. Quelques minutes après la lourde défaite du Betis en finale de Conference League contre Chelsea (1-4), le club nervionense a publié sur ses réseaux sociaux un message de félicitations à Enzo Maresca, ancien joueur du club et désormais entraîneur des Blues. Une initiative très mal perçue de l’autre côté de la ville.

Ce message, considéré comme une provocation, a fait réagir tout le Betis : du président Ángel Haro : « je félicite aussi le Séville FC pour s’être maintenu cette saison », au gardien Adrián San Miguel, « ils n’étaient même pas dans cette compétition, ils n’ont pas à féliciter qui que ce soit ». Même l’ancien attaquant verdiblanco Ángel Cuéllar s’est indigné : « avec les problèmes qu’ils ont eux-mêmes, je ne suis pas surpris. Ce genre de petit jeu ne s’arrête jamais entre nos deux clubs.» Le prochain derby entre les deux clubs de Séville risque d’être explosif.