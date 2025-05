3 clubs disent non à Cristiano Ronaldo

Alors que les rumeurs s’enflamment sur un possible transfert de Cristiano Ronaldo au Brésil, le directeur sportif du Flamengo, José Boto, a calmé les ardeurs de tout le monde. Interrogé sur la possibilité de recruter la star portugaise pour disputer la Coupe du Monde des Clubs, il a répondu sans détour : « l’objectif principal est que ce soit un renfort pour le reste de la saison, et pas seulement pour le Mondial. D’autant plus que le Mondial est une compétition nouvelle, personne ne sait comment les équipes vont réagir. Faire un investissement qui pourrait nuire au reste de la saison uniquement à cause du Mondial, de notre part sportive, nous ne le voyons pas d’un bon œil. »

La suite après cette publicité

Si Cristiano Ronaldo a alimenté les spéculations après avoir laissé entendre sur X qu’il pourrait faire ses adieux à Al-Nassr, son arrivée au Flamengo paraît peu probable, notamment pour des raisons financières. Le Portugais émarge à environ 200 millions d’euros par an en Arabie Saoudite, un montant inaccessible pour un club brésilien. Les rouges et noirs ne sont pas l’unique écurie brésilienne à tourner le dos au quintuple Ballon d’Or, puisque AS annonce que Palmeiras et Botafogo ne voient également pas sa signature comme viable.