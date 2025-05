Le Bayern Munich s’attaque à une star de Liverpool

Cet été, Liverpool va tourner la page Trent Alexander-Arnold. Et alors qu’une grande lessive était annoncée sur les bords de la Mersey, le champion d’Angleterre a réussi à conserver Mohamed Salah et Virgil Van Dijk. En parallèle, Liverpool devrait être actif sur le marché des transferts. Ces derniers jours, plusieurs sources concordantes affirment que Florian Wirtz serait sur le point de rallier Anfield pour la saison prochaine.

Annoncé sur le départ du Bayer Leverkusen, le milieu offensif allemand était pressenti au Bayern Munich mais il devrait finalement rejoindre Liverpool. Un déchirement pour le club bavarois qui a décidé de se rabattre sur un joueur…des Reds. En effet, selon Sky Sports, en plus de Kaoru Mitoma et Rafael Leao, le Rekordmeister est intéressé par les services de Cody Gakpo. Estimé à 50 millions d’euros, l’attaquant néerlandais de 26 ans compte 18 buts en 49 matches cette saison et est sous contrat jusqu’en 2028 avec Liverpool.