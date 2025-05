Arsenal : c’est fait pour Martin Zubimendi

C’est un transfert que la presse espagnole annonce depuis des semaines déjà, et qui se confirme. Comme l’indique le quotidien AS, c’est bouclé pour Martin Zubimendi à Arsenal. L’international espagnol de 26 ans a déjà signé son contrat avec les Londoniens et est déjà présent sur place pour passer la traditionnelle visite médicale.

Aussi convoité par le Real Madrid, le milieu de terrain de la Real Sociedad va coûter 60 millions d’euros à la formation de Premier League, qui a payé les 60 millions d’euros de sa clause libératoire. C’est Mikel Arteta, le coach, qui a insisté auprès de la direction pour le recruter. Un joli renfort pour les Gunners et une belle destination pour celui qui défiera la France en Ligue des Nations.