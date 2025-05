La défaite du Betis brise une invraisemblable série des clubs espagnols

Le Betis y a cru pendant une mi-temps dans cette finale de Ligue Europa Conférence. Devant au tableau d’affichage contre Chelsea grâce à un but d’Abde, les Andalous ont sombré durant le second acte pour finalement s’incliner 4-1, et mettent fin au passage à une incroyable statistique de 19 victoires consécutives à ce stade de la compétition pour un club espagnol.

Il s’agit en effet de la première défaite d’un représentant ibérique contre une équipe étrangère en finale d’une coupe d’Europe depuis 2001, et la rencontre entre Liverpool et Alavès en coupe de l’UEFA (5-4 a.p.). La même année, Valence s’était incliné en finale de C1 contre le Bayern Munich mais aux tirs au but (match nul dans le temps réglementaire, 1-1, 5-4 t.a.b.).