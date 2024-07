Le Stade Rennais veut s’offrir un crack brésilien de Palmeiras !

«Je vais faire le maximum pour aider le club à grandir encore et poursuivre le projet. J’ai la certitude que l’on peut faire du bon travail, il y a toutes les conditions pour réussir : la force des actionnaires, un club solide et des joueurs de qualité. On est bien positionné pour faire quelque chose qui plaise à la ville et aux supporters». Ces mots sont ceux de Frederic Massara, nouveau dirigeant flambant neuf du Stade Rennais. L’ancien patron de l’AC Milan compte bien mettre les petits plats dans les grands, à l’approche de la période aoûtienne du marché des transferts. Le directeur sportif italien des Rouge et Noir avait promis un mercato de folie et une chose est sûre : il n’a pas menti aux supporters bretons pour le moment. Le Stade Rennais est actif, très actif et dans les deux sens.

Alors que le mois de juillet n’est même pas encore terminé, les Rouge et Noir ont enregistré les arrivées d’Albert Grønbaek, de Glen Kamara et de Mohamed Jaouab. Un bon moyen de répondre aux départs déjà officialisés d’Enzo Le Fée, Martin Terrier, Joël Belocian, Matthis Albine et Alfred Gomis qui ont tous plié bagage. Sans oublier que plusieurs dossiers chauds sont encore sur le feu avec notamment celui concernant l’avenir de Désiré Doué. Vous l’aurez compris, ça travaille beaucoup dans les bureaux du Stade Rennais et il n’y a pas de temps à perdre puisqu’il pourrait y avoir encore pas mal de mouvements dans les prochaines semaines. Et Frédéric Massara compte bien utiliser son vaste carnet d’adresses aux quatre coins du monde pour renforcer intelligemment les rangs rennais, allant jusqu’au Brésil pour dénicher des coups intéressants.

Une offre de 12 millions en préparation !

En effet, selon les informations des médias brésiliens UOL et ESPN Brasil, le Stade Rennais surveille de très près la situation de Vanderlan, jeune latéral gauche (21 ans) évoluant à Palmeiras. Il fait partie des nouvelles pépites qui se développent bien sous le maillot du club des Alviverde depuis deux saisons. Avec la blessure du titulaire Joaquín Piquerez, il en a profité pour s’imposer dans le onze de départ d’Abel Ferreira. D’après les indiscrétions des deux sources brésiliennes, la proposition du club français serait de 12 millions d’euros, dont 8 millions d’euros fixes et 4 millions d’euros supplémentaires d’éventuelles primes à percevoir si le natif de Brumado atteint certains objectifs. L’entourage du joueur a été informé par Rennes qu’il recevrait une offre dans les prochaines semaines. En 2024, l’arrière gauche a disputé 18 matches et délivré une passe décisive, sans marquer de but.

Début juillet, ESPN a rapporté que Palmeiras avait refusé une offre de prêt de Norwich City pour Vanderlan. Dans un passé récent, Rennes déjà s’était également intéressé à ce joueur, tout comme Benfica et d’autres équipes européennes, mais sans déboucher sur une véritable négociation. Malgré l’envie du club français de faire une éventuelle proposition pour Vanderlan, l’entourage du joueur brésilien devra convaincre Palmeiras d’accepter l’offre. En effet, le club de São Paulo pourrait être frileux à l’idée de se débarrasser de son titulaire au début du mois d’août pour deux raisons. La première est le timing du calendrier puisqu’en Amérique du Sud, la deuxième partie de saison vient seulement de débuter avec de grosses rencontres à venir dans plusieurs compétitions majeures. La seconde raison est la valeur marchande de Vanderlan qui pourrait justement doubler rapidement s’il venait à confirmer les belles impressions depuis qu’il est devenu titulaire indiscutable.