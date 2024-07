Martin Terrier affiche ses ambitions avec le Bayer Leverkusen

Martin Terrier va ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Allemagne. Après quatre ans au Stade Rennais pour un total de 51 buts et 22 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir, l’attaquant français défendra à partir de maintenant les couleurs du Bayer Leverkusen. Pour rappel, le champion d’Allemagne en titre a déboursé près de 25 millions d’euros pour s’offrir le joueur de 27 ans passé par le LOSC et l’OL, qui s’est engagé pour cinq saisons avec les Pillendreher. Présenté devant la presse ce jeudi, le principal concerné est revenu sur les motifs de son départ tout en livrant ses ambitions avec sa nouvelle écurie.

La suite après cette publicité

«C’était une décision facile. C’était une belle occasion pour moi de me lancer un nouveau défi. Une nouvelle ligue, une nouvelle culture. Rejoindre une équipe qui a remporté deux titres la saison dernière est un grand pas dans ma carrière. Bien sûr, nous voulons défendre le titre de champion et jouer un bon rôle en Ligue des champions. Je ferai de mon mieux pour m’intégrer le plus rapidement possible. Je suis dans la fleur de l’âge en tant que footballeur et je veux apporter mon expérience. Bien entendu, je veux aussi aider à atteindre mes objectifs», a déclaré l’ancien Rennais.