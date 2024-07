Rennes vend Martin Terrier au Bayer Leverkusen

« Il n’y a pas de volonté de Julien Stéphan et du club de se séparer de Martin, en tout cas Julien ne nous a jamais évoqué cela… On verra la teneur du mercato, mais là, il n’y a pas de sujet.» Le 10 juin dernier, le patron du Stade Rennais, Olivier Cloarec, bottait en touche concernant un éventuel départ de Martin Terrier, recruté pour 12 M€ en 2020. Mais le lendemain, le 11 juin, le principal intéressé ouvrait la porte à un avenir loin du Roazhon Park.

La suite après cette publicité

«Je ne connais pas leurs intentions. Mais cela fait quatre saisons que je suis à Rennes, peut-être que le club veut partir sur un autre projet, surtout qu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe la saison prochaine, avec de nouveaux joueurs. Ce ne serait pas illogique que le club souhaite renouveler son effectif et que tout le monde puisse s’y retrouver». Et visiblement, toutes les parties ont trouvé un terrain d’entente. À deux de la fin de son contrat, Martin Terrier est vendu au Bayer Leverkusen de Xabi Alonso pour environ 25 M€, bonus compris.

À lire

Strasbourg tente de doubler Galatasaray pour Guela Doué

Terrier rejoint Xabi Alonso

« Après avoir inscrit son nom dans l’histoire du club, Martin Terrier signe au Bayer Leverkusen, champion d’Allemagne en titre. Martin, merci pour tout, tu seras Rouge et Noir à jamais », a de son côté annoncé le Stade Rennais pour officialiser la nouvelle. Pour la première fois de sa carrière, l’attaquant français va vivre une expérience à l’étranger. Et quoi de plus excitant que de démarrer chez les champions d’Allemagne en titre ?

La suite après cette publicité

Leader de l’attaque rennaise pendant quatre ans, l’ancien pensionnaire du LOSC et de l’Olympique Lyonnais referme un chapitre de sa carrière marqué par 51 buts et 24 passes décisives en 141 matches (toutes compétitions confondues), mais aussi une grave blessure au genou qui l’a tenu éloigné des terrains entre le 2 janvier 2023 et le 5 octobre 2023.